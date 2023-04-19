يلا شوت .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم، بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر سيتي اليوم 19 أبريل 2023، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب أليانز أرينا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على ملعب "الاتحاد"، شهدت فوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ليضع النادي الإنجليزي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مهمة بايرن ميونخ تبدو مستحيلة الليلة، فهو بحاجة إلى تسجيل 3 أهداف من أجل إدراك التعادل واللجوء للأشواط الإضافية، إذا ما أراد التأهل أو العبور، وهو أمر ليس بالسهل خاصة في ظل قوة أبناء المدرب بيب جوارديولا.

يحتاج بايرن ميونخ للفوز بنتيجة 4-0 إذا ما أراد بلوغ نصف نهائي دوري أوروبا مباشرة دون الذهاب إلى أشواط إضافية أو الاحتكام بعد ذلك لركلات الترجيح، ومع ذلك فتبدو المهمة صعبة للغاية وليست مستحيلة.

بايرن ميونخ يسعى لتقديم مباراة تاريخية الليلة أمام نظيره مانشستر سيتي، والعودة بذكريات أشهر الريمونتادا في أوروبا والتي كانت في الموسم الماضي، حين عاد ريال مدريد في النتيجة على حساب مانشستر سيتي.

وكان بايرن ميونخ نجح في بلوغ دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب في الذهاب والإياب بدور الستة عشر على باريس سان جيرمان.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي " بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 19 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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