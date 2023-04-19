البورصة تستعد لإطلاق سوق المشتقات المالية

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

  أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد تقدمت للهيئة العامة الرقابة المالية بطلب لتأسيس شركة متخصصة في تسوية العقود الآجلة.

ويأتي ذلك ضمن إطار تفعيل خطة البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة.

وتأتي أهمية المشتقات المالية بأنواعها في أنها أدوات مالية تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أن سوق المشتقات المالية بأنواعها -عالميا- يعتبر سوقا ضخما للغاية وتسعى إدارة البورصة للدخول بقوة في هذا السوق من خلال إضافة العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك عقود الخيارات.

وتسعى شركة تسوية العقود الآجلة إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.

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