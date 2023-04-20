أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 20 ابريل 2023

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس عند مستويات قياسية، على الرغم من خسارة سعر الاوقية عالميا 30 دولار.

أسعار الذهب اليوم الخميس:

سعر الذهب عيار 21: 2400 جنيه

سعر الذهب عيار 24 : 2742.75 جنيه

سعر الذهب عيار 18 : 2057.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 1600 جنيه

سعر الجنيه الذهب 19200 جنيها.

أسعار الذهب تتراجع 30 دولار:

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس أكثر من 1.5% وخسرت أكثر من 30 دولارًا في المعاملات الفورية لتصل إلى 1974.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1984.90 دولارًا.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في شهر واحد، لتنتشل الدولار بشكل أكبر بعيدًا عن أدنى مستوياته في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

يان شعبة الذهب:



رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية.



وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.



وتنصح الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.