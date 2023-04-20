أسعار اللحوم بكافة أنوعها اليوم الخميس 20-4-2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف وتوافرها في الأسواق، وفي هذا الصدد رصدنا الكثير من عمليات البحث الرائجة بين المواطنين حول أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة.



أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023 ومنافذ وزارة الزراعة كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم.. بمنافذ الزراعة وأهلا رمضان من 190 إلى 220 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش:210 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:240 إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم البلدية في منافذ آمان:185جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. لحوم الماعز البلدي بالعظم:200 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. البتلو المستورد بالعظم (أسترالي):140 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. اللحم الموزة الهندي: 150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. الاستيك والبوفتيك:250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. عرق التربيانكو:260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. كباب حلة:240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. أسعار الضاني: 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيه.



أسعار اللحوم في محالات الجزارة والسلاسل التجارية

أسعار اللحوم اليوم..الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة: 250 جنيها إلى 280 جنيها

أسعار اللحوم اليوم..البتلو البلدي: 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو السجق البلدي: 170 جنيه

أسعار اللحوم اليوم..الاستيك والبوفتيك:260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..عرق التربيانكو: 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..كباب الحلة: 250 إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..أسعار الضاني: من 220 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 190 جنيها إلى 200 جنيه

أسعار اللحوم اليوم..وسجل سعر الكبدة البلدى: 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..السجق المستورد: 150 جنيها للكيلو

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

كما أوضح التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية.



أسعار اللحوم التشادية

وتبلغ أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها، نحو 130 وتصل إلى 145 جنيهًا.

تبدأ أسعار اللحوم التشادية الطازجة في مصر، من 120 و145 جنيها، مع طرح كميات أكبر في المنافذ الحكومية، وفقا لما ذكره شعبة القصابين.



أسعار اللحوم المجمدة اليوم



كما وفرت معارض “أهلًا رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو،وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.