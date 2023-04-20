الصين تستحوذ على أكبر من السوق الدولي لصناعة بناء السفن

واصلت صناعة بناء السفن الصينية الاستحواذ على أكبر حصة في السوق الدولية من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة والقائمة في الربع الأول من عام 2023، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وأظهرت البيانات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، أن حجم إنتاج البلاد من بناء السفن بلغ 9.17 مليون طن من الوزن الساكن خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 43.5 % من الإجمالي العالمي.

وأشارت إلى أن الطلبات الجديدة ارتفعت بنسبة 53 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.18 مليون طن من الوزن الساكن، وهو ما يمثل 62.9 % من حصة السوق العالمية.

ولفتت إلى إن إجمالي الطلبات القائمة بالقطاع بلغ 114.52 مليون طن من الوزن الساكن حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة 15.6 % على أساس سنوي، وخو ما يمثل 50.8 % من حصة السوق العالمية.