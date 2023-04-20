جهاز القاهرة الجديدة: تفعيل غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق خلال عيد الفطر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  وجود مجموعة عمل طوارئ برئاسة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ووضع خطة لمتابعة سير العمل بالمدينة، موجهًا بتفعيل غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة - رش المبيدات الحشرية).


وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على رؤساء الأحياء ضرورة المرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أي مخالفات أثناء الإجازة بأحياء المدينة.


وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع، وذلك لكل من يحاول ارتكاب المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، وكذا إتاحة الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.
 

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