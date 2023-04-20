القصير يبحث مع مسئولى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون المصري الأمريكي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إجتماعا مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة والوفد المرافق له وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية أن تتوافق خطة عمل وزارة الزراعة مع جهود رجال الاعمال والمستثمرين المصريين.



كمًا استعرض القصير الموضوعات ذات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الاميركية ودور القطاع الخاص في حل الموضوعات العالقة ومنها تبادل السلع الزراعية والانتهاء من الملفات الفنية لبعض السلع التي يرغب الجانبان التعاون فيها استنادا إلى ما تم الإتفاق عليه خلال لقاء القصير بوزير الزراعة الامريكي خلال قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.



تم الاتفاق على بحث قيام الجانب الأمريكي مساعدة الدول النامية ذات الاقتصاد الناشيء فى دعم برامج الحماية من التغيرات المناخية والمشاركة فى صندوق الخسائر والازمات وذلك للدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخي.



وألقى الضوء على المبادرات المختلفة المتعلقة بالمناخ مثل المبادرة الامريكية الاماراتية AIM FOR CLIMATE ومبادرة FAST التى تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 وفيما يتعلق بمجال استصلاح الاراضى تمت الاشارة إلى التوسع فى الاراضى الجديدة لتفادي التفتت الحيازي فى الأراضي القديمة، علي أن يتم الاستصلاح مع الاخذ في الاعتبار جهود مصر فى توفير مياة للرى عن طريق انشاء محطات معالجة مياة الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة والحمام بمرسى مطروح.



واستعرض كذلك الجهود والمشروعات الزراعية العملاقة التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.



وأشاد "توفيق" بجهود الدولة في التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية وانعكاسه على الزراعة فى مصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصنطاعى فى تشخيص وفحص المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.

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