الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب المستثمرين لمزيد من نتائج الشركات

نشرالخميس، 20 أبريل 2023 | 11:59 صباحًا

آخر تحديث الخميس، 20 أبريل 2023 | 12:08 مساءً



تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس 20 أبريل نيسان بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما يترقب مستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2% و2.1% على التوالي.

لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0% مما حد من الخسائر.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلك، المقرر صدورها الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر تحسنًا طفيفًا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل نيسان مقارنة بالشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالأرباح، انخفض سهم شركة سارتوريوس إيه.جي. 11% بعدما أعلنت الشركة الفرنسية الألمانية المتخصصة في صناعة معدات المختبرات عن انخفاض إيرادات المبيعات والأرباح في الربع الأول من 2023.

وارتفع سهم شركة إيه.بي فولفو 1% بعدما رفعت الشركة المتخصصة في صناعة الشاحنات توقعاتها لأسواق الشاحنات الثقيلة الرئيسية في أوروبا وأميركا الشمالية هذا العام اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار المنتجين الألمان أقل من المتوقع في مارس آذار. وارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين 7.5% على أساس سنوي مقارنة باستطلاع لرويترز توقع ارتفاعها 9.8%.