عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

رفع البنك الأهلي المصري أسعار العائد المدين “فوائد الدين” والرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان الصادرة لديه.

رفع البنك الأهلي رسوم تأخير سداد المبالغ المسحوبة (فترة السماح لسداد المستحقات التي يقرها البنك) على بطاقات الائتمان من 25 جنيه إلى 75 جنيه.

وزاد رسم تجاوز الحد الائتماني الأقصي على أي بطاقة ائتمان يصدرها البنك الأهلي المصري من 25 جنيه إلى 75 جنيه.

وفرض البنك الأهلي المصري مصاريف مخالفات وخطابات سارية الصلاحية على بطاقات الائتمان لديه عند 75 جنيها.

ورفع البنك الأهلي سعر العائد المدين على البطاقات المضمنة إلى 2.2% شهريًا مقارنة بـ 1.9% فى السابق.

وبطاقات الائتمان المضمنة هى التي يصدرها البنك بضمان (حسابات توفير، الشهادات، الودائع) للعميل لدي البنك كما تصدر بضمان مفرادات المرتب.

وعن سعر العائد المدين على بطاقات الائتمان الغير مضمنة فقد ارتفع إلى 2.55% شهريًا مقارنة بـ2.25% في السابق.