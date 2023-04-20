كولر يفاجئ الرجاء المغربي بتشكيل نارى في دوري أبطال إفريقيا

يواصل جماهير وعشاق القلعة الحمراء بحثهم عن، التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض به السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لقاء الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر أمام نظيره المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتقام أحداث مباراة الذهاب بين الأهلي ونظيره المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب بالمغرب، وذلك لصعود الفريق الأحمر كثاني المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والإمارات.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الرجاء المغربي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

وسط الملعب: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

جدير بالذكر أن القلعة الحمراء تعد، أكثر الأندية تحقيقًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب.