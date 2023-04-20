أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2023

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تهنئة عيد الفطر 2023.. يستعد المسلمون في مختلف البلدان العربية لاستقبال عيد الفطر 2023، وكثرت عمليات البحث خلال اللحظات الحالية عن عبارة تهنئة عيد الفطر 2023 وهو ما جعل هذه العبارة تتصدر محرك البحث جوجل، وخلال السطور التالي.

 

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2023

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2023.. يهتم المسلمون في كل مكان بإرسال رسائل التهنئة لبعضهم البعض لاستقبال شهر شوال وعيد الفطر تطبيقها لمنهج الشريعة الإسلامية والذي يحثنا بتعظيم شعائر الله، ومن أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2023:

كل عام وأنت بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

بقي أيام قليلة على العيد، وأكيد لم يُعايدك أحد إلى الآن، فكل عام وأنت بخير وأول الناس على بالي.

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي.. كل عيد والدنيا ما تحلو الا بكِ وبعيونكِ وصوتكِ

تهنئة عيد الفطر لشخص عزيز.. أقدم لكم أجمل التهاني وأرق الأماني، بمناسبة قدوم العيد المبارك

تهنئة العيد

أنا وقلبي نُهنئكم بالعيد، وأقول لكم: رؤيتكم عيدي.

رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.

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