موعد نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1444 وعيد الفطر

كشفت صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على فيسبوك، موعد استطلاع هلال عيد الفطر، وأيضًا موعد إعلان المفتي نتيجة استطلاع هلال العيد، وإعلان بدء أول أيام عيد الفطر المبارك رسميًا، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم.

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال شوال وعيد الفطر 2023

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، اليوم الخميس بعد المغرب بنحو نصف ساعة، وإعلان موعد عيد الفطر وفقًا للرؤية الشرعية.

وقالت دار الإفتاء على موقع فيس بوك» إنه بإذن الله سيتم إطلاق بث مباشر لكلمة فضيلة المفتي، بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة تقريبًا، والتي يعلن خلالها موعد بداية عيد الفطر المبارك بناءًا على نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت دار الإفتاء المصرية في تصريحات إعلامية، إنها الجهة المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال.

وتقوم عدة لجان من دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس هذا اليوم، والذى يوافق الخميس 20 إبريل 2023، والذى يوافق 29 رمضان 1444 هجريًا، باستطلاع هلال شهر شوال أو هلال عيد الفطر في نحو 6 مناطق منتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويُعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية هلال العيد أو أول شهر شوال أو هلال العيد، بعد مغرب يوم 29 من شهر رمضان 1444، والذي يعلن خلاله أن غدًا الجمعة 21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر رسميًا أو أنه المتمم لشهر رمضان.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان إعلامي عن هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية أن عيد الفطر وأول شهر شوال فلكيًا هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، وأن اليوم الخميس 20 أبريل 2023 هو آخر أيام شهر رمضان، ووفقًا لذلك يكون شهر رمضان 20 يومًا.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه وفق الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد أن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الرؤية، الموافق الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م.