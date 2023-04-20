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تراجع الاحتياطي النقدي لروسيا إلى 600.2 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أفاد البنك المركزي الروسي،  يوم الخميس أن الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغت 600.2 مليار دولار اعتبارًا من 14 أبريل 2023، بانخفاض 0.1٪  أو 0.6 مليار دولار في أسبوع واحد.

 

وقال تقربر المركزي الروسي، إن الاحتياطيات الدولية بلغت 600.2 مليار دولار في 14 أبريل، بانخفاض 0.6 مليار دولار، أو 0.1٪  خلال الاسبوع الحالي مقارنة بالاسبوع الماضي، الذي بلغ فيه  إجمالي الاحتياطيات الدولية 600.8 مليار دولار.

 

وتعد الاحتياطيات الدولية لروسيا هي أصول أجنبية عالية السيولة متاحة لدى بنك روسيا والحكومة الروسية،  وهي تشمل العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ونقد الذهب.

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