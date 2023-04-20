ads

عاجل.. موقف إمام عاشور من الانتقال إلى الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب والانضمام إلى الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم 2023.

حقيقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

وحسب ما ذكره المصدر أن النادي الأهلي لم يقدم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع المصدر " ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن إنضمام امام عاشور رسميا للنادي الأهلي ليس له أي أساس من الصحة".

txt

عاجل.. الزمالك يرغب في حسم تلك الصفقة بالميركاتو الصيفي

وأكد أن اللاعب تركيزه الفترة الحالية هو استمراره في الاحتراف وليس العودة إلى مصر، ويسعي من أجل الانضمام إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبري.

كشف إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، لبعض المُقربين منه حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، تمهيدًا للظفر بخدماته الفنية مع مطلع الموسم الجديد.

وكان الإعلامي إسلام صادق أكد أن إمام عاشور وقع للأهلي، لمدة 4 سنوات ونصف، تمهيدًا لحسم الصفقة بصورة رسمية مع بداية الموسم الجديد.
Osama
 

الأهلي امام عاشور ميتلاند الاهلي وامام عاشور الدوري المصري الزمالك
Elfagr.org

مواد متعلقة

آخر تطورات إصابة فتوح.. وتدريبات خاصة لـ "شيكابالا ومنسي" في مران الزمالك

"فرصة جديدة" أوسوريو يجهز نجم الزمالك للمشاركة في المباريات
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD

مواجهة جعفر العمدة ودلال ||مشاهدة مسلسل العمدة جعفر الحلقة 29 watchit مجانا

عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

عيد فطر سعيد | كروت معايدة عيد الفطر 2023 للاصدقاء والأقارب

تحميل تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3 دندنها.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

كروت معايدة عيد الفطر 1444 واتس اب.. أجمل البطاقات والتبريكات والتهاني بعيد الفطر المبارك 2023 متحركة ومميزة “اكتب اسمك”

تكبيرات العيد المصريه تحميل استماع Mp3.. تكبيرات العيد mp3 دندنها

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)