عاجل.. موقف إمام عاشور من الانتقال إلى الأهلي

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب والانضمام إلى الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم 2023.

حقيقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

وحسب ما ذكره المصدر أن النادي الأهلي لم يقدم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع المصدر " ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن إنضمام امام عاشور رسميا للنادي الأهلي ليس له أي أساس من الصحة".

وأكد أن اللاعب تركيزه الفترة الحالية هو استمراره في الاحتراف وليس العودة إلى مصر، ويسعي من أجل الانضمام إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبري.

كشف إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، لبعض المُقربين منه حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، تمهيدًا للظفر بخدماته الفنية مع مطلع الموسم الجديد.

وكان الإعلامي إسلام صادق أكد أن إمام عاشور وقع للأهلي، لمدة 4 سنوات ونصف، تمهيدًا لحسم الصفقة بصورة رسمية مع بداية الموسم الجديد.

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