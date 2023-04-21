ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين بنسبة 67%

أفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الجمعة، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 67.7٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2023 على أساس سنوي إلى 1.62 مليون طن.

و ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 80.8٪ في الفترة المشمولة بالتقرير إلى أكثر من 1.32 مليار دولار. من الناحية المادية، كانت روسيا رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية الصين الشعبية بعد أستراليا (5.34 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار)، وقطر (4.66 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار)، وماليزيا (1.88 مليون طن بقيمة 1.43 مليار دولار). تليها روسيا (888،000 طن بقيمة 781.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (698،000 طن بقيمة 560.9 مليون دولار).

في مارس، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين بنسبة 2٪ على أساس شهري إلى 602،500 طن من الناحية المادية، وانخفضت بنسبة 15.5٪ إلى 407.1 مليون دولار من حيث القيمة، وفقًا للخدمة.

في عام 2022، استوردت الصين 6.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بزيادة نحو 44٪ مقارنة بعام 2021، بينما ارتفعت الإمدادات من حيث القيمة 2.4 مرة إلى 6.74 مليار دولار، وفقًا للجمارك الصينية.