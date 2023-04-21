ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين بنسبة 67%

الاقتصاد
استيراد الغاز الطبيعي
استيراد الغاز الطبيعي

أفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الجمعة،  أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 67.7٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2023 على أساس سنوي إلى 1.62 مليون طن.

و ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 80.8٪ في الفترة المشمولة بالتقرير إلى أكثر من 1.32 مليار دولار. من الناحية المادية، كانت روسيا رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية الصين الشعبية بعد أستراليا (5.34 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار)، وقطر (4.66 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار)، وماليزيا (1.88 مليون طن بقيمة 1.43 مليار دولار). تليها روسيا (888،000 طن بقيمة 781.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (698،000 طن بقيمة 560.9 مليون دولار).

في مارس، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين بنسبة 2٪ على أساس شهري إلى 602،500 طن من الناحية المادية، وانخفضت بنسبة 15.5٪ إلى 407.1 مليون دولار من حيث القيمة، وفقًا للخدمة.

في عام 2022، استوردت الصين 6.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بزيادة نحو 44٪ مقارنة بعام 2021، بينما ارتفعت الإمدادات من حيث القيمة 2.4 مرة إلى 6.74 مليار دولار، وفقًا للجمارك الصينية.

الصين الصين ورسيا استيراد الغاز الطبيعي من روسيا روسيا والصين العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD

موعد صلاه العيد في الشرقية 2023 اليوم الجمعة.. عيد فطر مبارك كل عام وأنتم بخير

عاجل - بعد قليل.. صلاة عيد الفطر في محافظة الدقهلية

عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي.. كل عيد والدنيا ما تحلو الا بكِ وبعيونكِ وصوتكِ

عاجل - بعد قليل.. صلاة عيد الفطر في محافظة قنا

عيد فطر سعيد | كروت معايدة عيد الفطر 2023 للاصدقاء والأقارب

تحميل تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3 دندنها.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر