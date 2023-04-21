عاجل.. فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏أجازه عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المجمعات تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفى تقرير تلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائيه أكد أنه سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينيه إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتى الجملة العامه والمصرية اضافة إلى فتح مصنع تعبئه السكر بالسادس من اكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.



وأضاف التقرير الوارد إلى سيادته أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد أكدت أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر اضافه إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحه بالمنافذ المميكنه والتجزئة لتلبيه احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامه والمصرية، مشيرا إلى ان توجيهات ‏السيد الأستاذ الدكتور الوزير للمديريات التموينية شملت المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة، ‏وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد ‏شدد علي المديريات التموينية بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها.‏

