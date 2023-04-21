انتظام العمل بالمخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك



أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية اليوم الجمعة انتظام تام لعمل كافة المخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخبز المدعم.

وقال حسن المحمدي رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية إنه بالتناوب سيتم أخذ أجازات عيد الفطر للمخابز مما لا يؤثر على مصلحة العمل منوها بأن عدد المخابز بلغ 31 ألف مخبز وينتج 300 مليون رغيف خبز يوميا تقريبا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحي وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق.