انتظام العمل بالمخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية اليوم الجمعة انتظام تام لعمل كافة المخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخبز المدعم.

وقال حسن المحمدي رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية  إنه بالتناوب سيتم أخذ أجازات عيد الفطر للمخابز مما لا يؤثر على مصلحة العمل منوها بأن عدد المخابز بلغ 31 ألف مخبز وينتج 300 مليون رغيف خبز يوميا تقريبا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحي وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30 الثلاثين HD

عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

نهاية دلال وسيف.. مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة 30 watchit

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD

عاجل.. تصريحات قوية من محمد الشناوي قبل مواجهة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

عاجل.. ميسي يعود إلى برشلونة

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي.. كل عيد والدنيا ما تحلو الا بكِ وبعيونكِ وصوتكِ