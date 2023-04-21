تداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 8 سفن وغادرته 6 سفن وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وذكر بيان أصدرته هيئة الميناء اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و815 طنا تشمل: 23 ألفا و174 طن يوريا و800 طن سلك معدني و308 أطنان معدات وألف و683 طن ملح و4 آلاف و850 طن بضائع متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و352 طنا تشمل: ألف و386 طن أرز معبأ و14 ألفا و64 طن ذرة و3 آلاف و900 طن قمح و7 آلاف و39 طن خردة و250 طن مولاس و937 طن خشب زان و856 طن بسلة و7920 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 156 ألفا و566 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و762 طنا كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2385 طن قمح متوجهين إلى شبرا بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 4084 شاحنة.