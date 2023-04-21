روسيا: العقوبات الغربية الجديدة ستضاعف الأزمة الاقتصادية العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميتري بيسكوف، أن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا من قبل الغرب ستضر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحى الأزمة في جميع أنحاء العالم.

وقال بيسكوف، إن تلك الإجراءات ستضر بالاقتصاد العالمي وستضاعف الضرر الذي لحق به بسبب القيود المفروضة حاليا، مشددا أن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى زيادة المنحى نحو أزمة اقتصادية عالمية.

وأضاف أن الكرملين يدرك أن واشنطن وبروكسل تدرسان إجراءات تقييدية جديدة وتراقبان الوضع عن كثب،

وأشار إلى أن روسيا تواصل بنجاح التكيف مع القيود والتطور في مواجهة الضغوط الخارجية وتأخذ موسكو في الاعتبار جميع المخاطر الكامنة وراء أفكار المعارضين لروسيا.

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