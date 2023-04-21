غاز بروم تصدر 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا



ذكرت شركة غازبروم الروسية أنه تم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.6 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا.. مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الشركة قولها "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42.6 مليون متر مكعب في 21 أبريل.

وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا"، وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق 42.2 مليون متر مكعب. ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.

وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.

وبلغ حجم مسحوبات الغاز من منشآت تخزينه تحت الأرض الأوروبية 56 مليون متر مكعب في 19 أبريل، وفقا للبيانات المقدمة من البنية التحتية الأوروبية للغاز. فيما بلغ إجمالي الضخ 263 مليون متر مكعب.

وانتهى موسم التدفئة في أوروبا في 6 أبريل. وتمتلئ مرافق البنية التحتية الأوروبية للغاز بنسبة 56.96% (أعلى بنسبة 20.24% من المتوسط في هذا التاريخ في السنوات الخمس الماضية)، حيث يبلغ مخزون الغاز فيها 62.14 مليار متر مكعب.