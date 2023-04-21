الأسهم الأوروبية تسجل المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن عززت الأرباح الفصلية القوية أسهم شركات ساب للبرمجيات وإيسيلور لوكسوتيكا للبصريات مما عوض التراجع في شركات التعدين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقفزت أسهم شركة ساب للبرمجيات 5.2 إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بعد إعلانها عن عائدات في الربع الأول فاقت توقعات المحللين وعن تخطيطها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.9 بالمئة وأسهم الرعاية الصحية 1.7 بالمئة ليتزعم كلاهما المكاسب في القطاع.

وقفز سهم إيسيلور لوكسوتيكا 6.3 بالمئة، ليكون من أكبر التعزيزات لمؤشر ستوكس القياسي، بعد أن أعلنت شركة صناعة النظارات الفاخرة عن ارتفاع في عائدات الربع الأول نتيجة انتعاش للنمو تقوده الصين.

وكانت شركات التعدين هي الأكثر تخلفا بعد أن هبطت 3.8 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار النحاس نظرا لتوقعات ضعف الطلب. واقترب المؤشر من أدنى مستوى في شهر واحد.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الشهر مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وأصبح المستثمرون يتطلعون إلى موسم الأرباح.

وارتفعت أسهم مجموعة مرسيدس بنز 1.4 بالمئة مع إعلان الشركة نتائج أعلى من توقعات السوق للربع الأول.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز للشركات المتوسطة 0.7 بالمئة بعد صعود أسهم شركة نتورك إنترناشيونال لخدمات الدفع 10.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 2021 بعد أن تلقت عرضا من شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.