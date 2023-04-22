أسعار الدولار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم السبت 22-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم السبت 22 إبريل 2023، مع استمرار العطلة الأسبوعية وأجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، ليسجل متوسط سعر صرف  30.95 جنيها بالبنوك.

أسعار الدولار اليوم

سعر صرف الدولار  اليوم فى بنك اسكندرية:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30:85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك مصر:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك القاهرة:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العربية:

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الأهلي القطري:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 30.90 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار  اليوم فى بنك اسكندرية:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30:85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك مصر:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك القاهرة:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العربية:

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الأهلي القطري:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 30.90 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الإستثمار العربي:

سعر الشراء: 30.85جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك اجريكول:

سعر الشراء: 30.85جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك سايب:

سعر الشراء: 30.85جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

 

اسعار الدولار سعر الدولار إجازة عيد الفطر عيد تحرير سيناء سعر صرف الدولار
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30 الثلاثين HD

عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

نهاية دلال وسيف.. مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة 30 watchit

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

مشاهدة مباراة ارسنال وساوثهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT