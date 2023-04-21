بحضور وزير الشباب والرياضة ونجوم الأهلي والزمالك افتتاح ملعب مركز شباب ميت طريف بالدقهلية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائبة،ولاء عبدالفتاح عضو لجنه الشاب والرياضه بمجلس النواب وامين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهليه افتتاح ملعب كره القدم ووضع حجر الاساس لانشاء حمام سباحه نصف اولمبي بمركز شباب ميت طريف بمحافظه الدقهليه



وشهد حفل الافتتاح إقامة المباراة النهائية لبطولة الدورة الرمضانية، كما شهدت مباراة استعراضية شهدت تواجد نجوم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابقين، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين ابراهيم سعيد ورضا الويشي ومحمد جوده وهاني العجيزي،واحمد جعفر ومجدي عطوه وابراهيم عبدالخالق وابراهيم صلاح ووليد انور.

كما شهدت المباراة أيضا مشاركة اللواء حسام السيسي مدير وزير النقل، تحت قيادة تحكيمية للثنائي الدولي جمال الغندور وإبراهيم نور الدين.

