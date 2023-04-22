أسعار الذهب في مصر بثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم السبت 22-4-2023

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم السبت 22-4-2023 بالرغم من تراجع المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24:

بيع 2،714 جنيه مصري.

شراء2685 جنيه مصري.





سعر الذهب من عيار 21:

بيع 2375جنيه مصري.

شراء 2،350 جنيه مصري.



سعر الذهب عيار 18:

بيع 2،035 جنيه مصري.

شراء 2،014 جنيه مصري.



سعر الذهب عيار 14:

بيع 1،620 جنيه مصري.

شراء 1،633 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب:

بيع19000جنيه مصري.

شراء 18800 جنيه مصري.

أسعار الذهب عالميًا:

انخفضت أسعار الذهب بقوة بمرور تداولات اليوم الجمعة في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل خلال مايو المقبل.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.48% تقريبا وسجلت نحو 1975 دولار للأوقية. وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الاَجلة لمعدن الذهب بنحو 1.64% وسجلت نحو 1985 دولار للأوقية.

ولقد تضررت أسعار الذهب بفعل بعض التطورات والتي أضعفت الطلب عليها وعلى رأسها تعزز التوقعات حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة الأمريكية وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال اجتماع البنك المقبل، وبخاصة بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجبية للغاية.

وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن مكتب إحصاءات Markit، عن نمو القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة بأفضل من توقعات الأسواق للشهر الرابع على التوالي، حيث سجلت القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيعي نحو 50.4 نقطة خلال إبريل الجاري، بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو المؤشر بنحو 49.0 نقطة، وسجلت القراءة السابقة بنحو 49.2 نقطة خلال مارس الماضي.

وأيضا، سجلت القراءة التقديرية لمؤشر PMI داخل القطاع الخدمي في الولايات المتحدة نموا بنحو 53.7 نقطة خلال إبريل الجاري، بأفضل من التوقعات والتي أشارت إلى نمو المؤشر بنحو 51.5 نقطة فقط خلال نفس الفترة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت نموا بنحو 52.6 نقطة خلال مارس الماضي. وهذه البيانات كان لها تأثير إيجابي واضح بأسعار الذهب.

وكذلك، فإن ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية كان سببا رئيسيا في صعود الذهب اليوم، حيث استقر مؤشر الدولار قرب مستوى 101.86 نقطة، وفي ظل العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، فإن ضعف الدولار دائما ما يكون له انعكاسات إيجابية على الذهب والعكس صحيح.

وأيضا، لا تزال أسعار الذهب تتضرر خلال تعاملات اليوم بفعل تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي الصادرة أمس الخميس، حول الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، حيث صرحت عضو الفيدرالي الأمريكي، ميستر، بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، ويجب على الفيدرالي الأمريكي اتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، وأن الفيدرالي الأمريكي يحتاج إلى رفع الفائدة بأكثر من 5% والإبقاء عليها مرتفعة لفترة من الوقت، وهذا كان سببا في ضعف الطلب على الذهب باعتباره ملاذ اَمن.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى بعيدا عن الذهب، انخفضت عقود الفضة الفورية بنسبة 1.17% وسجلت نحو 25.073 دولار للأوقية، بينما، ارتفعت عقود البلاتين بنسبة 2.55% وسجلت نحو 1135.80 دولار. بينما، ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.90% وسجلت نحو 1603.00 دولار للأوقية.