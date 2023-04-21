أسعار الذهب تغلق دون مستويات 2000 دولار لأول مرة في 3 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة الحادي والعشرين من أبريل نيسان، مسجلة خسائر أسبوعية لثاني أسبوع على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.4% أو 28.6 دولار للأونصة مسجلة 1990.5 دولار للأونصة وهو أقل مستوى في 3 أسابيع.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب ارتفاع نسبة توقعات رفع الفدرالي لمعدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل لمستويات 80%.

وأظهرت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي دعمهم لزيادة إضافية لمعدل الفائدة في اجتماع مايو أيار.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة الفدرالي في كليفلاند أمس الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذد المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

كما تراجع الذهب وسط ارتفاع الدولار الأميركي الذي يتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ فبراير شباط.

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