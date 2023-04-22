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إنتاج الصين من الصلب يرتفع 6.1% في الربع الأول من العام الجاري

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 6.1 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 262 مليون طن، وذلك حسب بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للحديد والصلب.

 

وأشارت البيانات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن إنتاج الحديد الخام ارتفع بنسبة 7.6 % عن العام السابق إلى 220 مليون طن خلال هذه الفترة، بينما في شهر مارس فقط ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 6.9 % إلى 95.73 مليون طن، مع حجم إنتاج يومي بأكثر من 3.08 مليون طن.

 

وأظهرت أن إنتاج الحديد الخام ارتفع بنسبة 8.1 % على أساس سنوي ليبلغ 78.07 مليون طن خلال الشهر الماضي، بينما سجل الصلب المدرفل زيادة بنسبة 8.1 % على أساس سنوي.

Elfagr.org
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