ارتفاع التضخم في اليابان الشهر الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي

قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية إن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مارس على أساس سنوي.

وجاءت هذه النسبة متوفقة مع التوقعات. وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4% متخطيا التوقعات بنسبة 0.1% بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.6% في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستثنى أسعار الغذاء المتقلبة بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متطابقا مع التوقعات ومساويا للارتفاع في شهر فبراير.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري بنسبة 0.5% في مارس، بالاتفاق مع التوقعات، مقابل 0.4% في الشهر السابق عليه.