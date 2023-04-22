أسعار الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة) في ثانى أيام عيد الفطر المبارك

تزايد الاقبال على الأسماك المملحة مع عيد شم النسيم واقتراب عيد الفطر المبارك لتستقر الأسعار في ثانى أيام عيد الفطر المبارك ويسجل سعر كيلو الرنجة 90 جنيه بالمجمعات الإستهلاكية التى تفتح أبوابها طوال أيام العيد.

أسعار الأسماك

تتراوح أسعار الفسيخ اليوم فى الأسواق بين 150: 220 جنيها.

وصل سعر كيلو الرنجة فى الأسواق إلى 75 جنيها.

يصل سعر كيلو السردين فى الأسواق اليوم لـ35 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الملوحة بين 90:100 جنيها.

يتراوح سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام .. 230 جنيها.

يتراوح برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 230 جنيها.

يتراوح برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 260 جنيها.

يتراوح بطارخ بلدي من 1500 إلى 2450 جنيها للكيلو.

يتراوح فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 280 جنيها للكيلو.

يتراوح رنجة هولندي من 70 إلى 95 جنيها للكيلو.

يتراوح علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 130 جنيها.

يتراوح علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 290 جنيها.

يتراوح علبة ملوحة 450 جراما ب 120 جنيها.

يتراوح علبة سردين 500 جرام ب85 جنيها.

يتراوح علبة انشوجة فيليه 250 جراما ب 50 جنيها.

يتراوح برطمان رنجه فيليه 500 جرام ب58 جنيها.

يتراوح برطمان بطارخ رنجة 350 جراما ب 52 جنيها.

يتراوح برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام ب 70 جنيها.

يتراوح برطمان بطارخ بلدي 200 جرام ب 250 جنيها.

يتراوح برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام ب 200 جنيه.

يتراوح برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام ب 200 جنيه.

يتراوح برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام ب 105 جنيها.

يتراوح برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام ب 55 جنيها.

يتراوح برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام ب 85 جنيها.

يتراوح برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما ب 120 جنيها.

يتراوح برطمان بطارخ هولندي 600 جرام ب 150 جنيها.

يتراوح ملوحة أسواني جزل ب280 جنيها

يتراوح ملوحة أسواني سوبر من 220 جنيها إلى 240 جنيها حسب الحجم.

يتراوح فسيخ بوري من 220 جنيها إلى 260 جنيها حسب الحجم.

يتراوح بطارخ بوري، بطارخ طوبار سوبر فصين بـ 2200 جنيه،

يتراوح بطارخ بوري سوبر فصين بـ 2600 جنيه.

يتراوح سردين بلدي 200 جنيه، وسردين مغربي سوبر بـ 80 جنيها.

يتراوح سعر الرنجة الهولندي السوبر من 80 إلى 120 جنيها حسب الحجم.