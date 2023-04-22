كروت كسوة ملابس العيد من مؤسسة مصر الخير ترسم البهجة على وجوه الأطفال والمستحقين

تواصل مؤسسة مصر الخير جهودها لرسم الفرحة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك من خلال كروت فرحة العيد للأسر المستحقة بجميع محافظات الجمهورية.

وقال المهندس أحمد على المدير التنفيذى لبرامج مؤسسة مصر الخير، إنه بموجب كارت ملابس العيد الذى تحصل الأسرة المستحقة على ملابس بقيمة الكارت لكل طفل من أطفال الأسرة، مؤكدا أن كارت ملابس العيد أصبح من أهم بنود حملة إفطار صائم على مدار سنوات تنظيم الحملة والذى تم تطبيقه منذ عدة أعوام.

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه من المستهدف هذا العام استفادة حوالى ٥٠٠٠ طفل بواقع من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ أسرة وفقا لعدد الأطفال بكل أسرة.

واضاف المدير التنفيذى لبرامج مؤسسة مصر الخير: "هدفنا إدخال فرحة العيد على أسر المستحقين وأطفالهم لتخفيف العبء على رب الأسرة المستحقة المطالب بشراء ملابس العيد لأبنائه بمساعدته بكروت ملابس العيد"، لافتا إلى أن كل طفل من أطفال الأسرة يحصل على كارت لملابس العيد، حيث يتم توزيع الكروت وفقا لعدد أطفال الأسرة المستحقة.

وأشار إلى أن المؤسسة لا تستهدف عدد معين، فوفقا لحجم التبرعات التى ستأتى لهذا البند، ستدفع بمزيد من الكروت للمستحقين فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس أحمد على، أن مؤسسة مصر الخير تعاقدت مع العديد سلاسل المحلات الكبرى والمتنوعة والمنتشرة فى جميع المحافظات، منوها أن التنوع فى المحلات يساعد على عدم التكدس فى محلات محددة، لإتاحة أكثر من محل أمام المستحقين لاختيار احتياجاتهم التى تلائم كافة الأذواق من خلال تقديم الكروت للمحل للحصول على الملابس المختارة.