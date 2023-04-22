جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بـ «يوم الأرض» Earth Day

غير موقع البحث الشهير جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بـ «يوم الأرض» Earth Day، وهو حدث سنوى يحتفل به فى جميع أنحاء العالم فى مثل هذا اليوم 22 من شهر أبريل من كل عام.

ورسم جوجل شعاره اليوم بصورة كرتونية، حملت أشجار ونباتات بهدف دعم وحماية البيئة، والتوعية تجاه مواجهة آثار تغير المناخ.

ويرجع الاحتفال كل عام بيوم الأرض إلى زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة.

يوم الأرض

ويحتفل العالم اليوم بيوم الأرض العالمي Earth Day، بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوي يُقام فى عدد كبير من دول العالم، بعض البلاد تحتفل تسميه أسبوع الأرض.

ويوم الأرض أسسه السيناتور الأمريكى جايلورد نيلسون، وهو سياسي وبيئي أمريكي، عندما قام ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969، تملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال.

وعن التفاصيل الأكثر كان هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة، استطاع إقناع الرئيس "جون كنيدى"، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل فى تأسيس يوم الأرض كيوم بيئي تثقيفي.