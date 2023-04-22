عاجل.. كولر يطلب رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل شادي حسين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي.

 كولر يطلب رحيل نجم الأهلي عن الفريق

ومنح المدرب السويسري الضوء الأخضر لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء لعدم قناعاته بقدراته، حيث حصل شادي حسين على اكثر من فرصة للمشاركة ولم يظهر بالمستوى المقنع منذ انضمامه للأهلي.
 

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي حسب العروض التي ستصل النادي خلال المرحلة القادمة.
 

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ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل السيطرة مجددا على البطولات المحلية والقارية.
 

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي السبت على استاد القاهرة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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