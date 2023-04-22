حالة الطقس السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك: دافئ شمالا بارد ليلا

ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

طقس مائل للدفء

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا

ويتوقع أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة .