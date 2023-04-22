يبحث الكثيرون عن عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي احتفل به المصريون وغالبية الدول العربية والإسلامية الجمعة، وهناك دول يحتفلون به اليوم السبت.

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2023

يأمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيجاد أنسب عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك ومشاركتها عبر الوسائل المختلفة للمعايدة على الأهل والأحباب عبر "فيس بوك وتويتر وواتس آب".

ونرصد لمتابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية أبرز عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021 المكتوبة في السطور التالية:

عيد فطر سعيد ومبارك على جميع الأمة الإسلامية.

عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم.

العيد فرحة ما تنهي إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

لكم ترق أحلى المفردات وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف القلب بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

لكِ وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها: كل عام وأنتِ بخير يا حورية.

عبارات تهنئة للاهل والأصحاب

تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل العيد يهل، عشان أكون قبل الكل.

باقة ورود معطرة بالعود بالكرم والجود، العيد علينا يعود.

أسأل الله أن يمدك بوافر الصحة العافية ويطيل في عمركم، كل عام وانتم بألف خير.

لا تعتقد أنّ هذا صوت جوالك.. يُخبرك برسالة.. لا هذه صرخة فؤادي تقولك.. كلّ عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة عبر الواتسات