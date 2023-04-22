رسائل معايدات عيد الفطر 2023 روعة.. أجمل عبارات ورسائل للتهنئة

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر، إنتهى شهر رمضان المبارك تاركا في نفوسنا ذكريات طيبة وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا.

ومع اليوم الثاني من العيد يواصل الأشخاص إرسال عبارات التهنئة والبحث عن صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر، وعن صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر eid al fitr بالاسم

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر eid al fitr بالاسم

يمكن إستخدام بطاقات تهنئة بعيد الفطر في معايدة الأصدقاء والأحباب وسوف نضع لكم البعض جاهز منها ويمكن إرساله، وأخرى تحتاج إلى تعديل وكتابة الإسم عليها سواء كان أسمك أو إسم المرسل إليه.

رسائل معايدات عيد الفطر روعة

1- عيد فطر مبارك لامي ربي يخليها لي ويجعلها معي في كل اعيادي ولا تحرمني منها ياربي وارزقني برها يارب العالمين. كل عام وانتم بخير أمي دمتي لي أعيادًا لا أفقدها ودامت لكم سعادة الكون بأكملها.

2- كل عام وانت بالف الف خير يا غالي ويارب ينعاد عليك وعلى اهلك واحبابك بالخير واليمن والبركات والهنا والسعادة يارب يحميك ويحفظك عيد فطر مبارك عليك.

3- اللهم بلغنا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تجعله أخر عهدنا بالصيام والقيام وقراءة القرآن، وأجعله اللهم شاهدًا لنا لا علينا يارب العالمين.

4- يسرني أن أقدم لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم اعاده الله علينا وعليكم ونحن في أحسن حال وفي أتم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير.

5- تقبل الله طاعتكم وختم بالصالحات أعمالكم وأتم بالعيد فرحتكم وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وأهلك واحبابك وينعاد علينا وعليكم باليمن والمسرات يارب.

ويتواصل الأهل والأحباب عبر الفيس بوك واتساب اب ليتبادلوا فيما بينهم تهنئة عيد الفطر، وذلك بإستخدام أجمل العبارات وصور جاهزة ومكتوب عليها التهاني.