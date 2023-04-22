ألمانيا تخصص 3 ملايين يورو لمشروع تطوير الإمكانات الصناعية لأوكرانيا



وقعت حكومة ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اتفاقية بشأن مساهمة ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو في مشروع "تطوير الإمكانات الصناعية والسياسات والتشخيص من أجل التعافي الأخضر لأوكرانيا".

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا يفيني تسيمباليوك - في تصريحات له اليوم السبت - "إن أوكرانيا ممتنة لألمانيا لمساهمتها بمبلغ 3 ملايين يورو لتمويل مشروع اليونيدو.

ويجب أن نبدأ في إعادة بناء أوكرانيا الآن دون انتظار انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية".

وبحسب تسيمباليوك، فقد أعلنت العديد من الدول بالفعل عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار وترميم الطاقة والبنية التحتية للنقل والمرافق الصناعية التي تضررت أو دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية.

وينص مشروع اليونيدو على إجراء البحوث والتشخيصات في الصناعة وإعداد توصيات للتحسين والتخطيط الممكنين لا سيما في مجالات كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة الخضراء وتحسين معايير الجودة وما إلى ذلك.