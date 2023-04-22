فضل صيام الـ6 من شوال وأفضل الأدعية

ننشر لكم في السطور التالية فضل صيام الست من شوال، وافضل الادعةي التي يمكن ترديدها في أيام 6 من شهر شوال عند الصيام.

فضل صيام الـ 6 من شوال

وفقا لما كشفته دار الإفتاء، ورد فضل صيام الست من شوال، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»، وذلك لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة، ويسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحبُّ صيام ستة أيام من شوال بعد أول أيام العيد، فقد ورد أنَّ ذلك يساوي في الثواب صيام سنة كاملة؛ ولأنه يحرم صيام أول أيام عيد الفطر المبارك، فيمكن بدء صيام الست من شوال من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

أفضل الأدعية عند صيام الـ 6 من شوال

"اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد اقضي حاجتي، آنس وحدتي، فرج كربتي".

يا من قلت للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".