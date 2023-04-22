درجات الحرارة المتوقعة السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مازالت الأجواء مائلة للبرودة صباحا وليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء اليوم السبت خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس المتوقعة السبت

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تكون الأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر

وتتوقت الأرصاد أنه يشهد اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.



ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

وكشفت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 31 درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة