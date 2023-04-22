حالة الطقس في السعودية اليوم: «استمرار الأحوال الجوية السيئة»

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره الصادر اليوم عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس في السعودية اليوم

وأكد المركز الوطني أن تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية غزيرة، تترافق مع زخات من البرد ورياح نشطة، ما يؤدي إلى جريان السيول.

وعن المناطق التي تشمل سيول، أكد المركز أن الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى مكة المكرمة، من ابرز المناطق.

ووفقا للتقرير تبين أن هناك استمرار تأثير هذه الأحوال الجوية السيئة على بعض المناطق الأخرى في المملكة، وخاصة في حائل والقصيم والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وأكد المركز أنه ستتسبب الأمطار الغزيرة في نشاط في الرياح السطحية والتي قد تؤدي إلى انتشار الغبار والأتربة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر في المناطق المرتفعة الجنوبية للمملكة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى 40 كم/ساعة في بعض المناطق، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، مما يجعل البحر غير مناسب للنشاطات البحرية.

وأوضح المركز أنه تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية وتتحول مساءً إلى جنوبية شرقية، بينما يرتفع ارتفاع الأمواج من نصف المتر إلى متر.

وهذه الأحوال الجوية السيئة تأتي في ظل استمرار فصل الربيع في المملكة العربية السعودية، وتعتبر موسمية، حيث طالب المركز الوطني للأرصاد الجوية من المواطنين الحذر واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في البلد.