10 مناطق تتأثر بسقوط الأمطار اليوم.. تفاصيل حالة الجو حتى الاثنين في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن سقوط أمطار على الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية.

10 مناطق تتأثر بسقوط الأمطار اليوم

حدد المركز الوطني للأرصاد في السعودية أهم المناطق التي تتأثر بسقوط أمطار، وهم كما يلي:

مناطق الرياض.

القصيم.

حائل.

مكة.

المدينة المنورة.

المنطقة الشرقية.

الباحة.

عسير.

جازان.

نجران.

حالة الطقس في السعودية

وأشار المركز الوطني، إلى أن حركة الرياح تكون على شمالي البحر الأحمر بسرعة تصل إلى 18-40 كم على الساعة، بينما جاءت السرعة على المنطقة الجنوبية بنحو 15-38 كم على الساعة.

وأكد المركز الوطني أن السرعة تصل نحو باب المندب إلى 45 كم على الساعة، ليرتفع الموج من متر إلى مترين، ثم أن حركة الرياح كذلك تكون على الخليج العربي بسرعة تصل إلى 12-32 كم على الساعة مع ارتفاع ملحوظ في الموج.

وكشفت المملكة العربية السعودية وجود أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

ومن المتوقع أن تشهد الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، من الجمعة حتى الاثنين.

وأوضح المركز أن هناك أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة ستهطل على مناطق، (عسير، الباحة، جازان، نجران، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية)، حتى يوم الاثنين المقبل.

هطول أمطار رعدية

ويوم الاثنين تشهد البلاد هطول أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة، في معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل.