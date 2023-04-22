التموين: مرور دائم على المخابز والأسواق ‏والمستودعات ومحطات الوقود

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل ‏محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالاسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ‏بكل مخبز يعمل حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وان المخابز تعمل ‏طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد ‏الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الانشطة التموينية والتجارية ويتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات ‏للتدخل حال أي طارئ.‏

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن ‏الغرفة المركزية بالشركة القابضة التي تم انشاؤها تتابع توافر السلع ‏التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد ‏المتحدث الرسمي معاون الوزير أن المديريات التموينية تسير حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية مشيرًا إلى هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بالمنشآت التموينية، ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.