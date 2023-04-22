التموين: مرور دائم على المخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالاسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن بكل مخبز يعمل حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وان المخابز تعمل طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الانشطة التموينية والتجارية ويتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات للتدخل حال أي طارئ.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن الغرفة المركزية بالشركة القابضة التي تم انشاؤها تتابع توافر السلع التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها وكذلك المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أن المديريات التموينية تسير حملات يومية على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية مشيرًا إلى هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بالمنشآت التموينية، ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.