وزير الزراعة يتابع سير العمل خلال إجازة العيد ويوجه باتخاذ الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي



يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سير العمل بإدارة الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعيه وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الاراضي الزراعية حيث أنها المصدر الرئيسي للغذاء مشيرا إلى أن التعدى على الاراضي الزراعيه أصبحت جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتعرض مرتكبها لعقوبات متعددة.



ووجه أيضا بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنية للاردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين مشيرا إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدعم(بخمسة قروش) بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

وتابع أيضا أداء العمل في المعامل التابعة للوزارة وكذلك الحجر الزراعي لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين والمصدرين

