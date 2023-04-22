طريقة تحضير طحينة السمسم في المنزل

يعتبر طبق الطحينة المصنوعة من السمسم مفضلة للجميع، حيث يحرص الأشخاص عند تحضير السفرة على وضعها مع الأكلات وتعتبر من ضمن السلطات التي يمكن إعدادها مع الأطباق الرئيسية، ويحرص موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية وضع وصفة مبسطة لتحضير الطحينة في المنزل مثل الجاهزة

طريقة عمل طحينة السمسم في المنزل

تحضير الطحينة في المنزل عملية بسيطة وسهلة تسمح لك بالتحكم في المكونات وتخصيص النكهة حسب رغبتك، وتعتبر من أفضل الأنواع التي يمكنك فعلها في المنزل للحصول على القوام المظبوط

مكونات الطحينة

سمسم

زيت

خطوات عمل الطحينة

تحميص السمسم:

تعتبر خطوة تحميص بذور السمسم خطوة اختيارية ولكن موصى بها لأنها تبرز زيوتها الطبيعية وتعزز نكهتها،

ولكي يتم عمل تحميص السمسم يجب وضع السمسم في مقلاة جافة على نار متوسطة مع التقليب المستمر من حين لآخر حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ورائحتها قوية.

ومن المقرر أن تستغرق هذا نحو من 5-10 دقائق.

طحن السمسم:

وعند الانتهاء من عملية تحميص السمسم اتركها تبرد لبضع دقائق قبل طحنها يمكنك استخدام الخلاط أو مطحنة التوابل لطحن السمسم إلى معجون ومن المفتر ضان تحصل على قوام ناعم.

إضافة الزيت:

بمجرد طحن بذور السمسم من المفترض أن تستعد لإضافة الزيت، ابدأ بإضافة كمية صغيرة من الزيت ومزجها مع عجينة بذور السمسم.

ويجب أن تستمر في إضافة المزيد من الزيت والخلط حتى تصل الطحينة إلى القوام المطلوب.

كما يحب بعض الناس أن تكون الطحينة أكثر سمكًا بينما يفضل البعض الآخر أن تكون أكثر ليونة.

تخزين الطحينة:

بمجرد أن تصبح الطحينة جاهزة انقلها إلى برطمان محكم الغلق وخزنها في الثلاجة

ويجب معرفة أنه تُحفظ الطحينة لعدة أسابيع في الثلاجة لكن قد تحتاج إلى تقليبها قبل استخدامها.

إستخدام الطحينة:

عند استخدام الطحينة المصنوعة في المنزل خذ كمية في طبق وأضف إليها التوابل التي تفضلها والثوم والبصل، قبل تقديمها مع الأكلات الرئيسية على مائدة الطعام.

فوائد الطحينة بالسمسم

1- التقليل من التهابات المفاصل.

2- دعم صحة العظام والتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3- تحسين صحة الدماغ

4- تقليل خطر إصابة الشخص بالعديد من الأمراض، ومنها الخرف أو الزهايمر.

5- تقليل مستويات الكوليسترول

6- حماية القلب من المشاكل والحفاظ على ضغط الدم

7- التقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

8- تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

9- دعم صحة الجهاز المناعي.