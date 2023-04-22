رقم شكاوي حساب المواطن وأبرز شروط التقديم

يعرض حساب المواطن السعودي للمواطنين في المملكة رقم حساب المواطن الأصلي وهو 19912، للمستفيدين من دعم البرنامج، كما ينشر دوما رابط خدمة صوتك مسموع للمستفيدين لسهولة الاستعلام عما يبحثون عنه من معلومات تفيدهم قبل إيداع الدفعة التالية من الدعم.

وقال حساب المواطن "مستفيد برنامج حساب المواطن، يمكننا خدمتك بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط: http://urv.ca.gov.sa/urv".

شروط الأهلية والاستحقاق من دعم حساب المواطن

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رقم شكاوي حساب المواطن.. وشروط التقدم للشكوى

بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر الاتصال من خلال الرقم الموحد "19912."

ومن شروط تقديم الشكوى ما يلي:

الشرط الأول: التأكد من وجود اختلاف بين المبلغ المودع في حساب المستفيد عن المبلغ الذي تم احتسابه بالموقع.

الشرط الثاني: التأكد من وجود أهلية جميع التابعين معه لكي يتم تطبيق عليه الاستحقاق.

متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن

ومن متطلبات التسجيل في البرنامج، الهوية الوطنية وكرت العائلة، معلومات عن العمل وعن الراتب، معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة، الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد، بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص، ورقم الحساب البنكي الذي يجب أن يكون نشطا، يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري عن عشرين ألف ريال، ويتم احتساب العمر بناء على تاريخ الميلاد الهجري وليس الميلاد.