برنامج الأغذية العالمي يرسل أسمدة روسية إلى كينيا بعد مصادرتها في لاتفيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت وزارة الخارجية في لاتفيا إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أرسل أسمدة روسية المنشأ إلى كينيا بعد أن صادرتها لاتفيا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
             
وأضافت في بيان أن الشحنة الأولى من إجمالي 200 ألف طن من الأسمدة التي صودرت غادرت ميناء ريجا أمس الجمعة ومن المقرر أن تتبعها شحنات أخرى.
             
وقال البيان "قررت حكومة لاتفيا تسهيل تبرع شركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بأسمدة معدنية بدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".
             
وأضاف "تواصل لاتفيا إلى جانب شركائها الأجانب ومنظمات دولية تقديم الدعم للبلدان التي تأثرت بأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا".

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