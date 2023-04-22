كيفية تغيير الأيبان البنكي؟.. ومتطلبات التسجيل في حساب المواطن

ننشر لكم في السطورالتالية تفاصيل حول متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن وكيفية تغيير الأيبان البنكي، وفقا لما ينشره موقع الفجر الإلكتروني من معلومات خاصة بحساب المواطن للمواطن السعودي.

متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن

ومن متطلبات التسجيل في البرنامج، الهوية الوطنية وكرت العائلة، معلومات عن العمل وعن الراتب، معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة، الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد، بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص، ورقم الحساب البنكي الذي يجب أن يكون نشطا، يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري عن عشرين ألف ريال، ويتم احتساب العمر بناء على تاريخ الميلاد الهجري وليس الميلاد.

كيفية تغيير الأيبان البنكي؟

يمكن للمواطن السعودي تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي.

وأكد حساب المواطن على أن الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

مستندات إثبات إستقلالية المسكن

كشف حساب المواطن عن 4 مستندات لإثبات إستقلالية المسكن وهم؛ عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار، وصك ملكية السكن، وفاتورة كهرباء، ومشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أنّ إرفاق المستند يكون حسب الحالة وباسم المستفيد، للتسجيل في البرنامج بكل سهولة

هل يحق لغير السعوديين الاستفادة من الدعم؟

وفقا للأسس التي تم إنشاء برنامج حساب المواطن عليها، فقد أكدت أن المقيمين في السعودية وغير سعوديين يحق لهم الاستفادة من الدعم المقدم للمواطن السعودي، في حالة واحدة فقط وهي أن يتزوج الشخص من امرأة سعودية الجنسية.

ومن هنا فقد حرصت بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر أهم المعلومات حول برنامج "حساب المواطن"، وقدمت لكل مواطن سعودي بالصور والمستندات، الشروط المطلوبة والإجراءات التي على المواطن السعودي اتباعها للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ورقم للاتصال والاستفسار وطريقة التسجيل في حساب المواطن وطرق تقديم الشكاوي، وكل ما يتعلق بالبرنامج يبحث عنه المواطنين.

وتميزت السعودية عن الدول الأخرى بالإعلان عن برنامج حساب المواطن، لأنه يعتبر الوحيد خليجيا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار في المملكة، لأن بهذا الشكل تنجح المملكة في تقيم الدعم لمستحقيه عبر برنامج حساب المواطن، والذي يصل لـ 100 في المائة للأسر ذات الدخل المحدود.