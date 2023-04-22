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شروط ومعايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

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حساب المواطن
حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن شروط ومعايير الاستحقاق التي بنى على أسسها برنامج حساب المواطن، ويعتبر من أبرزها أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

وننشر التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات

ووضح برنامج حساب المواطن عدد من النقاط  بشأن المرأة التي تستحق استفادة حساب المواطن، قائلا "المرأة المتزوجة التي تستحق الاستفادة من البرنامج هي فقط المهجورة، أو المتزوجة من رجل غير سعودي، أو زوجة المسجون، أو زوجة الغائب، أو عائلة فاقد الأهلية، كما يجب أن يتم إرفاق المستندات التي تثبت هذا الأمر.

شروط ومعايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر في السنة.

- يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الرعاية والإيواء الحكومية أو السجون.

- أن تتطابق بيانات المستفيد المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة.

- فيما تعتمد معاير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم هل هي أكبر أو أقل من 18 سنة.

رابط حساب المواطن للتسجيل 

تنشر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن رابط للاستعلام والتسجيل من خلاله ويكون متاحا طوال الـ24 ساعة وهذا الربط هو https://www.ca.gov.sa/

الحسبة التقديرية 

أعلن حساب المواطن عن مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حساب المواطن السعودي، عن طريق الحاسبة التقديرية التي يستخدمها لتسهيل عليه معرفة الحساب قبل الحصول عليه.

ونشر حساب المواطن طريقة بسيطة تسهل على المستفيد معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من برنامج حساب المواطن.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول علية من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

شروط الأهلية والاستحقاق من دعم حساب المواطن

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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Elfagr.org
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