يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا اليوم في دوري أبطال أفريقيا YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهات نارية من العيار الثقيل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الوداد المغربي ضيفا على سيمبا التنزاني فيما يستضيف شباب بلوزداد الجزائري نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف نادي سيمبا التنزاني نظيره الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 علي ملعب بنجامين مكابا في الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على أن يُجرى لقاء الإياب في الـ28 من الشهر نفسه بعدها بستة أيام بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلاحق "وداد الأمة" لقبه الثالث في أغلي البطولات الأفريقية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

ويفتقد الفريق البيضاوي حارس مرماه محمد رضا التكناوتي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى ركبته وأيضا سيغيب مدافعه المميز أمين فرحان بسبب الإصابة.

ويسعي الوداد للفوز والخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في موقعة الإياب.

فيما يتسلح سيمبا التنزاني بالملعب والجمهور للفوز ومحاولة تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة العبور لقبل النهائي من حامل اللقب.

ولم يسبق لفريق الوداد المغربي أن تقابل مع سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، سوى مرة وحيدة، وذلك في عام 2011.

وتفوق الوداد المغربي في تلك المواجهة، بعدما ضرب شباك سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0.

وفي مواجهة أخري مثيرة يستضيف شباب بلوزداد الجزائري نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي علي ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلاحق نادي شباب بلوزداد حلم الفوز بلقبه القاري الأول، حيث حقق أفضل إنجاز له في المسابقة عامي 2021 و2022 بإدراكه الدور ربع نهائي.

ويعول شباب بلوزداد الجزائري علي جمهوره واللعب علي أرضه للفوز بنتيجة مريحة تسهل مهمته في الإياب قبل التوجه إلي جنوب إفريقيا في الإياب.

بينما يتمسك صن داونز الجنوب إفريقي بفرصه في الفوز بلقبه القاري الثاني حيث أنه سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب بعد ٦ أيام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وسيمبا في دوري ابطال افريقيا.

يحل نادي الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب النسخة الماضية ضيفا من العيار الثقيل على نظيره سيمبا التنزاني، عصر اليوم السبت، على ملعب الوطني مكابا، ضمن منافسات ذهاب الدور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وتذاع مباراة الوداد وسيمبا عبر قناة بي ان سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا.

معلق مباراة الوداد وسيمبا في دوري ابطال افريقيا.

أستدت قنوات بين سبورت مهمة التعليق للمعلق جواد بادة.

تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN SPORTS الجديد 2023

التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي القمر الصناعي: نايل سات الاتجاه: 2/3 معامل تصحيح الخطأ: 27500 الجودة: HD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

تردد قناة بي إن سبورت 4 الرياضية الجديد على النايل سات وسهيل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11055 (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

جودة HD

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11012 (H)

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة HD

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12265 (H)

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

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القمر الصناعي سهيل سات.