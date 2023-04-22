مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الافريقية عن موعد مباراة الوداد وسيمبا اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الدور ربع النهائي من منافسات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الوداد وسيمبا اليوم

وسيكون وقت موعد مباراة الوداد وسيمبا اليوم السبت 22 ابريل 2023 م على الساعة 13.00 مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 16.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 17.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وسيمبا اليوم 

أما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وسيمبا اليوم فستكون بي ان سبورت 4 اتش دي بتعليق جواد بدة.

  • beIN Sports HD 4
الترددات الفضائية والأرضية
القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير   
Eutelsat 8 West A8 غرب11054أفقي27500DVB-S2 8PSK 2/3إرديتو 2   
Arabsat 2A26 شرق11585عمودي27500DVB-S2 8PSK 2/3إرديتو 2   

مباراة الوداد وسيمبا ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم موسم 2022-2023، وتبرز مباراة الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني كواحدة من أهم مباريات البطولة في دورها الربع النهائي. تابع معنا موعد مباراة الوداد وسيمبا والقنوات الناقلة.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الوداد المغربي – سيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت؟

لقاء الوداد البيضاوي المغربي وسيمبا منقول من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها العديد من المواقع المتخصصة. وأبرزها:

  • يلا شوت.
  • كورة لايف.
  • ياسين تي في.
  • في العارضة.

لقاء مباراة الوداد وسيمبا

يحل الوداد الرياضي ضيفا على سيمبا التانزاني يوم السبت الموافق 22 أبريل من العام الجاري (22-4-2023). في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت العاصمة المغربية الرباط. اطلع على توقيت المواجهة من خلال الجدول التالي:

السعودية: مكة المكرمة – الرياض – جدةالرابعة عصرًا
القاهرةالثالثة عصرا
الامارات العربية المتحدةالخامسة مساءً
المغرب العربي02:00 pm
جرينتشالواحدة ظهرًا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

مباراة سيمبا والوداد الرياضي

مباراة نادي الوداد الرياضي ضد نظيره سيمبا التنزانى، فى الدور ربع النهائي من دورى أبطال إفريقيا منقولة عبر الهواء مباشرة على شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبث منافسات الكاف دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم. حيث خصصت الشبكة قناة اتش دي 4 لبث المواجهة.

نظرة على ربع نهائي الكاف قبل مواجهة الوداد الرياضي ضد سيمبا

تقام بالإضافة لمباراة الوداد وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مباريات أخرى على الشكل الآتي:

  • الأهلي المصري – الرجاء الرياضي.
  • بلوزداد الجزائري – صن داونز.
  • الترجي التونسي – شبيبة القبائل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

حكم مباراة الوداد وسيمبا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي إعطاء مهمة إدارة مباراة الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني إلى الحكم السنغالي سي عيسى حكما رئيسيا. بينما أنيطت مهمة الحكم المساعد للفار var (تقنية الفيديو) في مباراة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني إلى الحكم  المصري محمد عاشور.

 

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