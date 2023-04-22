نال مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى ذكي إعجاب وإشادة الجمهور منذ بداية عرضه في منتصف رمضان، وفي الحلقة الاخيرة من مسلسل تحت الوصاية، بدأت بمشهد فلاش باك، وهي تسافر مع أطفالها إلى دمياط، لهروبها من جد الاولاد والعمن نظرا لأنه تحلم بحياة أفضل هي وأبناءها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي الحلقة الأخيرة

ونشب حريق في مركب حنان، الشخصية التي تؤديها منى زكي، وظهر عدد كبير من الناس على شاطئ البحر ينتظرون مركب " حنان"، حيث أن محمد عبد العظيم هو من أشعل النيرانن وتصدرمشهد الحريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت حنان الهروب إلى السويس بعد محاولة الشرطة العثور عليها، ويتم القبض عليها وهب في طريقها للسويس، وتصدر المحكمة قرار بحبها سنة مع الأشغال الشقة.

وفي مشهد درامي مؤثر نال إعجاب الجميع، حاول دياب أن يطمئنها على أبنها ياسين وزكريا يكشف عن انتظاره لها بعد خروجها من السجن.

والمشهد الذي حرك مشاعر الجميع وجع الجميع يدخل في نوبة بكاء هو الطفل «ياسين» في البكاء ويجري وراء سيارة الشرطة التي بها أمه، ويقول لها بأنه لم يتحمل غيابها هي الأخرى بعد وفاة والده، وتحتضنه وتطمئنه وتطلب منه بأن يهتم بأخته في غيابها وأن يكون الأب والأم لها.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول "حنان" التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل" تحت الوصاية " يتكون من 15 حلقة، بطولة كل من منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.