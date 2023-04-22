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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، تقدم بوابة الفجر الرياضي لمتابعيها خدمة البث المباشر لأحداث مباراة نادي ليفربول، عندما يستضيف نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

يدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليدز يونايتد 6-1 في الجولة الماضية، في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب نوتنجهام فروست في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الخطر في ظل صراع الهبوط هذا الموسم.

بث مباشر ليفربول ونوتنجهام

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برايتون صاحب المركز السابع، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول ونوتنجهام فورست انتهت بفوز الريدز 1-0.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام، كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت

خط الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

ويرغب ليفربول في البناء على الانتصار الكاسح الذي حققه ضد ليدز يونايتد في الجولة الماضية بستة أهداف مقابل هدف، بقيادة نجمهم محمد صلاح الذي سجل هدفين في تلك المباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي “بريميرليج"، برصيد 107 هدفًا، متجاوزًا روبي فاولر (105 أهداف).

ورفع محمد صلاح، رصيده من الأهداف إلى 135 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الرابع عشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.